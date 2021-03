Un altro ostacolo di altissimo livello sul cammino europeo di Fonseca. Il tecnico portoghese ha commentato il sorteggio dei quarti di finale di Europa League, che vedranno i giallorossi impegnati contro l’Ajax. Queste le sue considerazioni: “L’Ajax è una bellissima squadra e fortissima, una delle più forti in Europa League. Una squadra con un gran progetto europeo che ha vinto tutte le partite in Europa League. Ci aspettano delle partite difficili. Hanno una scuola fortissima, tra le migliori d’Europa. Sarà difficile ma abbiamo le nostre possibilità. Li studieremo bene, penso che sarà un confronto equilibrato. Contro lo Shakhtar siamo andati bene anche se era un avversario difficile. Stiamo bene, in fiducia e siamo motivati per questa sfida con l’Ajax”.