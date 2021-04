Poco più di 24 ore alla semifinale d'andata tra. L'adrenalina in casa giallorossa è già al massimo. Il tecnico romanistaha raccontato le sue sensazioni in vista della sfida al canale ESPN.Sì, certo. E siamo entusiasti. È una grande opportunità prima di tutto per il club, ma anche per la città e per i giocatori. Non tutti hanno la possibilità di affrontare il Manchester United in una semifinale europea.È stata una nuova esperienza per me e sì, è stato difficile gestire tutte queste situazioni. Gli infortuni sono particolarmente difficili da gestire, soprattutto perché sono arrivati ​​in momenti cruciali, come quello di Mkhitaryan. E, naturalmente, noi giochiamo ogni tre giorni. Aggiungo anche che la Serie A è un campionato difficile e competitivo, dove stiamo lottando con altre sette squadre per un posto tra i primi quattro. Ed eravamo tra i primi quattro fino agli ultimi infortuni di marzo, così abbiamo mollato. Quindi questo trofeo, per noi, è molto importante.Non mi piace giocare in profondità e aspettare il contropiede. A volte può capitare, come contro l'Ajax nel ritorno dei quarti di finale, ma non è il mio stile di gioco. Il Manchester ha tanti giocatori d'attacco forti come Edinson Cavani, Marcus Rashford, Mason Greenwood, Daniel James, che è molto veloce. Questi sono giocatori straordinari che possono decidere il risultato di una partita in una situazione, in un secondo. Quindi dobbiamo essere preparati, ma, devo confessare, non possiamo andare a Manchester solo per difendere. Dobbiamo avere la palla, dobbiamo avere l'iniziativa, dobbiamo avere il coraggio di uscire e giocare contro il Manchester United. La chiave è non lasciarci attaccare in velocità e difenderci lontano dalla nostra area.Molte volte i problemi non sono arrivati perché altre squadre hanno creato situazioni contro di noi. È perché abbiamo sbagliato, perdendo palloni nella prima fase di possesso. Abbiamo pagato quegli errori più a caro prezzo rispetto a quanto avremmo dovuto. Perché sì, facciamo un tipo di gioco rischioso, ma alla lunga andare credo che abbia successo.Entrambi sono importanti, certo, ma il sistema deve sempre rispettare le qualità e le caratteristiche dei giocatori. Se Pogba è in quel ruolo, lo giocherà in modo diverso rispetto a un esterno tradizionale. La dinamica cambierà, per la sua squadra e per l'avversario. In questo momento il gioco sta diventando sempre più strategico, i manager stanno apportando sottili cambiamenti partita dopo partita per cercare di ottenere un vantaggio. Ed è la cosa giusta da fare. Dovresti affrontare ogni partita in modo leggermente diverso. Dovresti cercare di creare dubbi nella mente dell'altro manager.Quando ho visto la notizia, all'inizio ero molto preoccupato, ma ora sono molto orgoglioso, orgoglioso di far parte del calcio. Penso che abbiamo dato un grande esempio al mondo, alla società. La cosa più importante sono i tifosi. Capisco che i club più grandi vogliono più soldi, ma sono anche quelli che spendono di più. Sono loro che pagano 100 milioni di euro per i giocatori. E questo crea un problema per i club più piccoli. È egoismo da parte loro. Quindi ringrazio i tifosi, i giocatori, gli allenatori, tutti coloro che si sono opposti. Se la Super League fosse accaduta, avrebbe potuto uccidere il vero calcio. E penso a quello che è successo in Inghilterra, vedere i tifosi per strada, far sentire la loro voce, ed è stato fantastico. Sono così orgoglioso di loro e devo dire grazie.