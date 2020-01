Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv al termine dell'allenamento a porte aperte dei giallorossi al Tre Fontane: "Dispiace che non ci fossero tutti, ma è stato bello ricevere il calore della gente, è sempre fantastica e siamo contenti che siano stati con noi. La squadra ha compreso l’importanza di lavorare bene perché solo così possiamo vincere ed essere forti: li ho trovati molto motivati, quindi mi aspetto una bella risposta".



SUL TORINO - "Affrontiamo un avversario forte, sarà una partita difficile. Coppa Italia? Pensiamo prima al Torino, avremo tempo poi per le altre gare”.



ESPERIENZA A ROMA - “Sono molto felice qui a Roma, ora rimettiamoci a lavorare fino alla fine per vincere".