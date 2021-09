Paulo Fonseca, allenatore della Roma prima dell'arrivo di Mourinho, ha rilasciato un'intervista al Telegraph nella quale ha parlato delle fasi finali della sua esperienza giallorossa. Queste le sue parole: "In qualche paese forse non lo è, ma in alcuni, come la Germania, è normale che un annuncio così venga fatto con largo anticipo. Sapevo del dialogo tra Tiago Pinto e Mourinho. Il procedimento è stato trasparente. José è stato perfetto con me, mi ha chiamato, ci siamo parlati e non ci sono stati mai problemi". Sulla panchina giallorossa Fonseca ha ottenuto un quinto e settimo posto in campionato e una semifinale di Europa League nella scora stagione.