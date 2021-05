Insieme per forza, anche se non volentieri. La Roma e Fonseca continueranno ancora per 5 partite poi si saluteranno. L’accordo temporaneo è stato trovato oggi al termine di un incontro a Trigoria. Ieri il tecnico ha concesso curiosamente un giorno di riposo alla squadra nonostante il ritorno con il Manchester di giovedì. Lui però al centro sportivo è andato lo stesso convocato dai. Paulo si è presentato col suo procuratore e prima di entrare è stato sorpreso a fumare nervosamente.e ha visto i Friedkin (soprattutto Ryan) chiedere ripetutamente al portoghese spiegazioni su quanto sta accadendo. Poi gli è stato chiesto se aveva ancora il polso della squadra e se intendeva continuare. Fonseca ha risposto positivamente pur ammettendo le difficoltà.Anche perché le alternative mancano con così poco tempo a disposizione e poche possibilità di promuovere internamente qualcuno dalle giovanili come accaduto conin passato.A fine maggio comunque Fonseca svuoterà l’armadietto e probabilmente si trasferirà in Premier (Crystal Palace?). Al suo posto dovrebbe arrivarema ancora non ha incontrato di persona i Friedkin. Un appuntamento con Tiago Pinto è previsto in questi giorni. All’ex tecnico di Chelsea e Napoli la rosa romanista piace ma vuole capire le intenzioni del club e deve liberarsi prossimamente dell'accordo con ladal quale dovrebbe ricevere una buonauscita di 2,5 milioni per recedere il contratto con un anno di anticipo. Il suo è il nome che resta in forte pole. Alternative valide quelle di