. Cambiano i nomi delle squadre, cambiano i risultati, più o meno striminziti ma non cambia un fatto che ormai dovrebbe essere evidente anche ai più strenui sostenitori delle coincidenze.Un problema irrisolto, nascosto fino a ieri dalla buona classifica, che si è ripresentato talmente tante volte da spazzare via ogni congettura di casualità. Se in otto scontri diretti raccogli solo 3 pareggi, non si può certo continuare a credere al caso. Poi ci sono i gol:Una differenza notevole che va a sovrapporsi allo scarso rendimento nelle partite che contano.Fonseca continua a spiegare che la squadra ha la sua precisa identità, che evidentemente però, sbiadisce quando non si incontrano le medio-piccole. Poi ci sono le scelte e qui ognuno dice la sua. Ieri ad esempio, ho ascoltato Fabio Capello spiegare come sarebbe stato il caso di toglieree inserireper mettere una pezza in mezzo, dove ilha fatto quello che ha voluto. Significativa ad esempio, la fuga dicoast-to-coast sulla corsia centrale, fino a sfiorare il raddoppio prima del gol di. Io continuo ad avere dubbi sull'allenatore, che mi pare attrezzatissimo per alcune cose e molto meno per altre.che si dà da fare, sarà anche utilissimo, segna anche, ma ancora non all'altezza di certe partite. Per esempio, giocare con il finto centravanti e impiegare gente di esperienza come, magari anche in staffetta, poteva essere una soluzione, considerando il rendimento die, alle sue spalle, di. Logico: un conto è duettare con Dzeko e Pedro un conto è farlo con Borja Mayoral o lo spento Pellegrini – a proposito: ha giocato male ma esagerare sui social non mi pare il caso. Respect, ragazzi.. - e allora credo che il tecnico dovrà ridisegnare la Roma cercando nuove strade che consentano l'utilizzo di El Shaarawy, ad esempio, magari in un modulo che tenga conto delle caratteristiche dei giocatori migliori e di esperienza.Poi, un fatto mi sembra evidente:. Veretout e Villar, fanno fatica a reggere botta in quella disposizione tattica, con due esterni a spingere e due trequartisti. E qui si dovrebbe intervenire, perchè le occasioni concesse al Milan stanno a significare tutta la fragilità della squadra. E ora che la Roma è per la prima volta dopo tanto tempo fuori dalle quattro piazze che contano, per Fonseca intervenire non sarà solo necessario, ma vitale per il futuro del club.