“Un ringraziamento per la collaborazione che ha offerto alla Regione Lombardia durante il periodo del Covid e in ogni occasione in cui lo abbiamo coinvolto nelle nostre iniziative”. Così, anche da tifoso rossonero, sui suoi profili social, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, saluta Zlatan Ibrahimovic in occasione della sua ultima apparizione a San Siro in forza al Milan. “Conoscendolo personalmente - aggiunge - ho potuto apprezzare le sue grandissime doti di leader, in campo e fuori dal campo. In bocca al lupo qualunque sia il suo futuro”.