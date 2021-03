José Fonte, capitano del Lille, parla a Maisfutebol di Cristiano Ronaldo, che può lasciare la Juventus a fine stagione: "Solo lui può prendere questa decisione. Aveva già dimostrato di essere il migliore in Inghilterra e Spagna, ora lo ha dimostrato anche nel campionato italiano. Penso che sia fantastico quello che Cristiano ha fatto in questi diversi campionati, continuando a segnare e a tenere il suo livello. Le dichiarazioni di Paratici sono state sorprendenti, ma per fortuna Ronaldo è in una posizione in cui può permettersi di scegliere. I club interessati non mancheranno! Qualunque cosa decida sarà interessante da vedere. Certo, a tutti piace giocare con Ronaldo, aspettiamo. Potrebbe venire al Lille".