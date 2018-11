Nuovi retroscena sul mondo del calcio in arrivo da Football Leaks. Qualche settimana fa era emerso come. Oggi Der Spiegel fa il nome di quel calciatore: si tratta di, difensore e capitano del Real Madrid.Il numero 4 delle Merengues sarebbe stato trovato positivos, la seconda lo scorso aprile a Malaga, dopo una partita di Liga.Sempre secondo i documenti diffusi da Football Leaks, la Uefa avrebbe già archiviato il caso relativo a Ramos, accettando la spiegazione del giocatore e del medico del Real, secondo cui il difensore si era sottoposto a cure specifiche che avevano alterato il risultato dei test.Ramos, ma non solo., con lo staff medico del club che sarebbe intervenuto per placare una situazione che stava degenerando.Il Real Madrid ha pubblicato un comunicato ufficiale sulle notizie diffuse oggi: "In relazione all'informazione pubblicata da Der Spiegel sul nostro capitano, Sergio Ramos, il club dichiara quanto segue:1. Sergio Ramos non ha mai infranto la normativa dei controlli antidoping.2. L'Uefa ha richiesto un'informazione puntuale e chiuso il caso immediatamente, come da abitudine, dopo la verifica degli esperti dell'Agenzia mondiale antidoping e della stessa Uefa.3. Sul resto del contenunto del citato articolo il club non si pronuncia, vista la pochezza di quest'ultimo".