sbarca in Italia e rilancia la competizione con i titoli di EA Sports e Konami, FIFA ed eFootball. FM, lo annuncia il club lagunare:Il Venezia FC è lieto di annunciare una nuova partnership con Football Manager, il gioco di simulazione di management calcistico più famoso al mondo, sviluppato da Sports Interactive. Football Manager sarà Partner Ufficiale del Venezia FC per il resto della stagione 2022/23.La partnership mira ad unire due realtà che condividono l'attenzione per l'innovazione e il forte impegno per lo sviluppo dei giovani.Richard Trafford, Head of Partnerships and Business Development presso la Sports Interactive, commenta così lo storico accordo: "È con grande piacere che annunciamo la partnership con il Venezia FC. Il recente stato di forma del club è fantastico, e speriamo in una seconda parte di stagione altrettanto soddisfacente per il nostro primo partner in Italia. Come azienda, siamo onorati di far parte di una squadra fondata 115 anni fa e apprezzata in tutto il mondo. Il Venezia FC è una società di calcio proiettata verso il futuro, nonché un brand leader a livello mondiale, e siamo entusiasti di poter avviare insieme anche ulteriori collaborazioni".Oltre alla notevole visibilità del marchio Football Manager allo Stadio Pier Luigi Penzo, che si estenderà al relativo branding sulle panchine, l'accordo introdurrà uno speciale bundle, che comprenderà Football Manager 23 insieme alla terza maglia del club, disponibile su shop.veneziafc.it a partire da venerdì 23 dicembre 2022."La partnership con Sports Interactive e FM23 trascende il concetto di partnership tradizionale, consentendo ai tifosi di andare dietro le quinte e di avvicinarsi al nostro club", ha dichiarato il Business Director del Venezia FC Gianluca Santaniello. "Siamo onorati di intraprendere questo percorso con uno dei più popolari videogiochi del pianeta, nonché entusiasti del lancio natalizio di un bundle in edizione speciale e di vedere presto il marchio FM23 sulle panchine dello Stadio Pier Luigi Penzo, dove i videogiocatori potranno sognare di sedersi, un giorno, nei panni di veri e propri dirigenti".