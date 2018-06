Intervistato dalla Gazzetta dell'Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Diego Forlan, spiega perché la sua esperienza in nerazzurro non fu esaltante.



“Momento difficile per la società, tanti cambi e una squadra alla fine di un ciclo super dopo il Triplete. Poi troppi infortuni che mi frenarono. Resta un grande rammarico, sognavo di lasciare il segno anche all’Inter. I tifosi mi vogliono bene, ancora oggi mi dimostrano tanto affetto. E ringrazierò per sempre Moratti, fu lui a volermi. Vecino? Nonostante qualche up&down, ha trovato spazio dimostrando il proprio valore”.