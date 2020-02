Lazio e Inter, attenzione ai diffidati. Se in casa Lazio Radu e Milinkovic salteranno la trasferta di Parma, e saranno pienamente disponibili per la gara interna contro l'Inter, in casa nerazzurra si guarda con qualche preoccupazione al derby di Milano.



FORMAZIONE INTER - Due sfide fondamentali, l'Inter sa che, vincendo il derby, continuerebbe a mettere pressione alla Juventus, tenendo la Lazio alle spalle. Ma Conte sa anche che la partita sarà ad alta tensione: D'Ambrosio è diffidato, potrebbe saltare la Lazio se dovesse rimediare un altro giallo. E, vista l'importanza del match, bisognerà stare attenti a non prendere cartellini di un altro colore...