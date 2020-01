La Champions passa dalla panchina, mai come in questo momento. Dopo 8 vittorie di fila, la Lazio affronta il Brescia al Rigamonti in piena emergenza. Il 2020 inizia male: out Leiva e Luis Alberto per squalifica, Inzaghi fa la conta. E Cataldi, lanciatissimo dopo il gol in Supercoppa, sta svolgendo differenziato, non vuole forzare, avrà la sua seconda chance dal primo minuto ma non è al meglio. E non è l'unico.



LAZIO IN EMERGENZA - Bastos si è sposato, dunque non ci sarà neppure lui, non solo: Immobile è sotto attacco influenzale, difficile capire se sarà o meno a disposizione. Non segna da 3 partite, per lui è una specie di record negativo: Inzaghi potrebbe pensare di portarlo almeno in panchina. E allora spazio alle riserve: in cabina di regia potrebbe anche giocare Parolo, con Jony sull'out e Lulic mezzala. Non solo: Caicedo ha dimostrato un ottimo stato di forma, potrebbe affiancare Correa e continuare a fare gol. Servono le sue prestazioni, come quelle di tutti i non titolari: la Lazio è in emergenza.