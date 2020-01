Fuori da fine ottobre, una lunghissima assenza: in campo è sempre andato Lazzari, l'ex Spal si è guadagnato la stima dei compagni e il posto in formazione. E Marusic è rimasto un po' in periferia nel progetto tecnico di Inzaghi. Che sta provando a recuperarlo in extremis.



FORMAZIONE LAZIO - C'è bisogno di alternative, specialmente in panchina, la Lazio ha la rosa corta e non può permettersi infortunati. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, lo staff medico vorrebbe recuperare Marusic in vista del derby. Nella giornata di oggi nuovi test: se dovessero andare bene, l'esterno potrebbe tornare a disposizione di Inzaghi.