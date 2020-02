Questa mattina la Lazio torna subito in campo. Non c'è tempo di riposare, dopo la bella vittoria ottenuta in casa contro la Spal: la squadra di Inzaghi mercoledì affronterà il delicatissimo turno infrasettimanale contro il Verona.



FORMAZIONE LAZIO - E Inzaghi getta un occhio all'infermeria, sperando di poter inserire qualche volto nuovo in formazione. A partire dal brasiliano Luiz Felipe, che sta recuperando da un affaticamento al polpaccio. Patric è ancora alle prese con una brutta influenza, previsti per domani i controlli di Correa e Cataldi: se il centrocampista romano dovrebbe aver terminato il protocollo riabilitativo, per l'argentino si spera nel recupero contro l'Inter, in data 16 febbraio.