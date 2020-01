Due brutte grande per Simone Inzaghi. In casa Lazio è ansia infermeria: Cataldi e Correa preoccupano, lo staff medico ha cominciato a valutare i tempi di rientro. Per il centrocampista romano, causa stiramento, si prevede uno stop di 20 giorni, salterà il primo tour de force: Sampdoria, Napoli e Roma in una settimana. Non è titolare nella formazione biancoceleste, ma è una soluzione utilizzata spesso da Inzaghi nella ripresa, di cui dovrà fare a mano.



FORMAZIONE LAZIO - Per quanto riguarda Correa, le sue condizioni sono più incerte, come riporta il Corriere dello Sport. Dopo Brescia, il "Tucu" ha lamentato un fastidio ad un polpaccio, ancora non risolto. Si è parlato di affaticamento, ma intanto ha saltato praticamente tutti gli allenamenti: difficile vederlo in campo in Coppa Italia, più realistico un suo ritorno sul terreno di gioco in vista del derby.