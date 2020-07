La Lazio prova a riprendere fiato. Contro l'Udinese Simone Inzaghi potrebbe di nuovo sperimentare, per far riposare qualcuno in vista del big match contro la Juventus. Contro gli altri bianconeri, quelli di Udine, sulla destra è nato un nuovo ballottaggio. Stavolta a contendere il posto a Manuel Lazzari non è Adam Marusic, che purtroppo è ancora out, ma Djavan Anderson.



FORMAZIONE LAZIO - Un nuovo ballottaggio, per molti versi inaspettato. L'ex Salernitana ha giocato qualche minuto, ma è sembrato lucido e brillante. Giocherà nel suo ruolo a destra, proverà a contendere la maglia da titolare ad uno dei più in forma nel cupo momento Lazio, Lazzari.