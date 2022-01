Seconda seduta di allenamento della settimana a Formello e Sarri deve fare i conti con le assenze. Oltre ai nazionali sono out Akpa Akpro e Felipe Anderson insieme ai lungodegenti Pedro e Acerbi. E proprio su quest'ultimo fronte non arrivano buone notizie. Il difensore si è sottoposto oggi ad alcuni test che però non hanno evidenziato particolari miglioramenti riguardo il problema al flessore. Il suo rientro a Firenze quindi si allontana. Nel frattempo oggi, nonostante le voci insistenti di mercato, Vedat Muriqi si è allenato regolarmente in gruppo, segnando anche un gol nella partitella finale. Potrebbe essere stata questa l'ultima apparizione in biancoceleste per lui. Attese novità per il suo trasferimento già nelle prossime ore.