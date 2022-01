Subito al lavoro la Lazio per preparare i prossimi impegni. Sarri potrà sfruttare una settimana piena prima della trasferta contro la Salernitana sabato prossimo. Oggi, in tarda mattinata, i biancocelesti si sono ritrovati a Formello per una seduta di scarico dopo l'impegno di ieri a Milano.



Rosa divisa in due. Sul campo chi non ha giocato al Meazza, gli altri in palestra. Assenti Akpa Akpro, in Coppa d'Africa, e Acerbi. Proprio dal difensore si attendono notizie nel pomeriggio. Gli esami medici previsti in giornata diranno per quanto tempo il tecnico dovrà rinunciare a lui.