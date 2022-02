Allenamento mattutino per la Lazio a Formello, anticipato all'ultimo minuto da Sarri. I programmi erano per una seduta pomeridiana, nella quale avrebbe dovuto anche aggregarsi Cabral. Il cambio voluto dal mister è stato deciso per poter poi organizzare un pranzo fuori con tutta la squadra.



Dopo il lavoro nel centro tecnico - dal quale si registra la buona notizia del rientro in gruppo di Pedro, pienamente recuperato quindi per Firenze - i biancocelesti si sono riuniti per mangiare insieme. Un modo per cementare lo spogliatoio. Un segnale di unità in vista della seconda parte di stagione.