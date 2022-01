Doppia seduta in programma oggi a Formello per la Lazio. Sarri però deve fare ancora i conti con tanti assenti. Questa mattina alle 10:30 per il primo allenamento del 2022 non si sono visti Acerbi, Luis Alberto, Zaccagni e Romero, oltre ad Akpa Akpro partito per la Coppa d'Africa.



Il difensore è alle prese con il recupero dal problema al flessore sinistro accusato a Venezia. Oggi previsti nuovi esami per lui. Gli altri sono tutti in isolamento precauzionale per possibili contatti con positivi al Covid. Soprattutto lo spagnolo e l'ex Hellas attendono il via libera nelle prossime ore per riaggregarsi al gruppo.



Tra gli uomini già a disposizione del tecnico biancoceleste invece nessun problema per Immobile e Hysaj. Il primo si era negativizzato già prima di Capodanno e sta spingendo al massimo per essere pronto contro l'Empoli giovedì. Il secondo pare aver smaltito l'affaticamento all'adduttore sinistro che lo aveva tenuto fuori dai convocati per l'ultima trasferta prenatalizia. Nel pomeriggio nuova sgambata verso le 15:00.