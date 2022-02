Domenica di lavoro a Formello per la Lazio. Gli uomini di Sarri, tornati nella notte dalla trasferta vittoriosa di Firenze, sono subito scesi in campo questa mattina, verso le 11:30, per iniziare a preparare il quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan di mercoledì.



In campo si è rivisto Akpa Akpro, rientrato dopo oltre un mese di stop a causa di problemi ai polmoni. L'ivoriano ha lavorato in gruppo con i calciatori non impiegati ieri sera al Franchi, mentre il resto della rosa ha svolto una seduta di scarico. Ancora out Francesco Acerbi, che proverà a rientrare per sabato, quando all'Olimpico arriverà il Bologna, o al più tardi per l'andata in Europa League contro il Porto.