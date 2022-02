Doppia seduta di allenamento oggi per la Lazio. Questa mattina a Formello allenamento atletico e poi lavoro per reparti, con diversi ragazzi della primavera aggregati, che è proseguito anche nel pomeriggio. Primi allenamenti in gruppo anche per Kamenovic che si è mosso come terzino, mentre Hysaj ha provato qualche movimento anche come centrale. Ancora assente Acerbi, mentre Pedro ha lavorato in palestra.