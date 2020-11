Dopo la conferenza stampa di Inzaghi, la Lazio è scesa in campo nel pomeriggio a Formello. I biancocelesti contro la Juventus non avranno a disposizione Immobile, Leiva e Strakosha. In attesa delle prove tattiche, finalmente Inzaghi ha potuto riabbracciare Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson dopo i dieci giorni di isolamento passati a casa. Assenti poi Escalante e Lulic. Vavro ha effettuato un lavoro differenziato, ma con ogni probabilità è stato lui a lasciare il posto a Radu nella lista per la Serie A. Altro allenamento in gruppo per il romeno.



LE PROVE TATTICHE - In seguito al torello e alla rapidità, largo alle prove tattiche sul secondo campo di Formello. Davanti a Reina, Inzaghi ha schierato la sua classica difesa titolare con Luiz Felipe, Acerbi e Radu. A centrocampo, da destra verso sinistra, provati Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto e Fares. Infine, in attacco largo ancora alla coppia vista contro lo Zenit, ovvero Correa e Muriqi, con Caicedo pronto a subentrare. Aggregato anche Raul Moro.



Probabile formazione:

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Corre, Muriqi. All.: Inzaghi.