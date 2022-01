Si rivedono Zaccagni e Luis Alberto a Formello. Nella seduta d'allenamento di questo pomeriggio Sarri ha ritrovato in gruppo col resto della squadra i due calciatori che erano rimasti fuori nei giorni scorsi, a cavallo di Capodanno.



I due hanno osservato un periodo di isolamento precauzionale per motivi legati al Covid, anche se non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale della Lazio in tal senso. L'ex Hellas è rientrato ieri a Roma e si è sottoposto alle visite mediche questa mattina. Lo spagnolo era invece nella Capitale da giorni, ma, come testimoniato anche sui social, si è allenato da solo in palestra fino a oggi. Sono entrambi da considerare a disposizione per giovedì contro l'Empoli.