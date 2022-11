Da una parte il Qatar con il countdown per l'inizio del Mondiale, dall'altra gli Emirati Arabi dove i riflettori erano accesi per il Gran Premio di Formula 1. Dopo l''ultimo appuntamento dell'anno in F1 nel circuito di Abu Dhabi, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha chiuso al secondo posto il Mondiale piloti. Il monegasco tiene dietro Perez e regala alla Ferrari anche il titolo di vice-campione nel Mondiale costruttori.