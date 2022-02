E’ stato ufficialmente cancellato il Gran Premio di Formula 1 di Sochi, in Russia. A comunicarlo è stata la FIA, che attraverso una nota ha spiegato i motivi che hanno portato a questa decisione: “Il mondo della Formula 1 visita i paesi in tutto il mondo con l’obiettivo di unire le persone. Stiamo assistendo con tristezza a quanto sta accadendo in Ucraina e speriamo che la situazione attuale si risolva in modo pacifico. Nella serata di giovedì (24 febbraio), la Formula 1, la FIA e tutti i team hanno discusso la posizione del nostro sport. La conclusione a cui si è giunti è che è impossibile disputare il Gran Premio di Sochi in Russia nelle condizioni attuali“.