Reazioni anche dalla Formula 1 all'invasione russa in Ucraina. A Barcellona per i test, il quattro volte campione Sebastian Vettel, oggi pilota dell'Aston Martin, ha annunciato che non andrà in Russia per correre il GP di F1 in programma a settembre a Sochi: "Beh, stamattina appena svegliato ho letto la notizia e sono rimasto scioccato. E' orribile vedere quello che sta succedendo in Ucraina, delle persone moriranno per una questione stupida e per una leadership folle. Sicuramente ne parleremo con gli altri piloti, perché subito ho pensato che avremmo corso a Sochi il 25 settembre. Ne parleremo con gli altri ma io la mia decisione l'ho già presa. Io penso che non dovremmo andare lì a correre, anzi io di sicuro non andrò".