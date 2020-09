CONFIRMED: Four-time @F1 World Champion Sebastian Vettel signs up for 2021 and beyond



Get the full story right here https://t.co/zI8JeBEemc #F1 — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) September 10, 2020

Dal momento della scelta delladi non rinnovare il suo contratto per puntare su Carlos Sainz si sono rincorsi i rumors sul futuro di. L'ex campione del mondo tedesco non si era mai sbilanciato su quella che sarebbe stata la sua scelta lasciando più di una porta aperta, mae ha firmato un contratto più lungo anche se la società non ha voluto specificarne la durata. "È una nuova avventura per me con una casa automobilistica davvero leggendaria - ha dichiarato il pilota -. Sono rimasto impressionato dai risultati che il team ha ottenuto quest'anno e credo che il futuro sia ancora più luminoso"