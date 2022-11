Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione, la prossima sessione di calciomercato sarà cruciale per quanti riguarda il centrocampo della Fiorentina, secondo il quotidiano la dirigenza gigliata è pronta ad investire sul reparto mediano per garantire a Vincenzo Italiano l’organico adatto ad affrontare il triplo impegno settimanale. E Secondo quanto riportato dal quotidiano, uno dei nomi in cima alla lista dei desideri dei viola è quello di Roberto Pereyra dell’Udinese: lasse 1991, centrocampista con passaporto argentino, ha il contratto in scadenza nel giugno 2023.



Il giocatore rappresenterebbe un’ottima opzione quindi anche a livello economico, questo perché il suo cartellino con lo svincolo ormai dietro l’angolo può passare di mano per una cifra che potremmo definire simbolica e che permetterebbe ai bianconeri di non perdere il giocatore a zero come spesso accade in questo tipo di situazioni. Il centrocampista argentino, assieme a Sabiri, rappresenta due dei tanti obiettivi in casa viola ma nel caso, proprio per la grande abbondanza dei viola in mezzo al campo, il club dovrebbe prima cedere.



Per tutti questi motivi è chiaro che molto probabilmente uno tra Maleh e Zurkowski, se non tutti e due, lascerà Firenze per cercare continuità altrove. A loro due è da sommare anche la delicata situazione di Marco Benassi: l’ex Toro ha iniziato la stagione ai margini, essendo stato escluso dalle liste, e chiaramente nel caso in cui arrivasse un’offerta giusta potrebbe scegliere di lasciare Firenze.