Quattro vittorie su altrettante gare: il 'Franchi' è il fortino dei tredici punti in classifica della Fiorentina in questo inizio di campionato. Un po' come ai tempi di Prandelli - scrive Il Corriere dello Sport - e i tifosi sognano insieme alla squadra. L'obiettivo, adesso, è vincere gli scontri diretti: dopo il pareggio contro la Sampdoria e la vittoria sull'Atalanta, la formazione di Pioli punta alle sfide con le grandi: la strada migliore per raggiungere l'Europa è proprio questa.