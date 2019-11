Otralpe sono sicuri: se Hatem Ben Arfa dovesse decidere di proseguire la sua carriera, interrotta lo sconto giugno, lo farà probabilmente con la maglia del Genoa.



A riferirlo è France Football, che specifica come il 32enne trequartista transalpino stia prendendo in seria considerazione l'ipotesi di vestirsi di rossoblù.



Dopo aver rifiutato nei mesi scorsi diverse offerte provenienti dalla Liga, ora l'ex Lione potrebbe farsi convincere dal suo ex compagno di squadra ai tempi del PSG, Thiago Motta, a seguirlo in Italia.



Per il Genoa si tratterebbe di un colpo a costo zero e perdipiù immediato, dal momento che Ben Arfa è svincolato e dunque può accordarsi con qualsiasi squadra in qualsiasi momento, senza attendere la riapertura del mercato.