Sette cambi in una singola partita? Sì può ed è successo nella finalissima dei Mondiali di Qatar 2022 fra Argentina e Francia. Li ha eseguiti il ct dei Bleus Didier Deschamps che ha usato anche 6 slot fra tempi regolamentari e supplementari.



Prima Thuram e Kolo Muani poi Coman e Camavinga, quindi Fofana, Konate e infine Disasi. 7 giocatori subentrati con un asterisco da sottolineare ed è il cambio al 96esimo minuto (tempi supplementari) che ha visto Rabiot uscire dal campo al posto di Fofana.





Il regolamento prevede le classiche 5 sostituzioni in 3 slot durante i 90 minuti di gara, ma poi anche uno slot e un cambio in più in caso di supplementari. A queste soste, durante tutta la partita, i medici possono aggiungerne una, legata a particolari condizioni fisiche dei giocatori come ad esempio un trauma cranico.



E quel cambio, Fofana per Rabiot, va considerato proprio un cambio extra concesso alla Francia perché derivato da uno scontro subito dal centrocampista della Juventus alla testa. Una novità, quella del protocollo "anti-concussion" (commozione cerebrale ndr) per prevenire problemi seri a livello cerebrale che era già stato utilizzato nell'ultima edizione dei Mondiali di Russia 2018.