Una doccia gelata rovina la preparazione della Francia all'esordio nei Mondiali da campioni in carica, previsto per martedì 22 alle 20. Karim Benzema, che era tornato nella giornata di oggi a disposizione del ct Deschamps e si era riaggregato in gruppo dopo giorni di lavoro a parte, ha dovuto abbandonare la seduta per un nuovo problema fisico.



Benzema era reduce da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare l'ultimo mese col Real Madrid e sarà sottoposto nelle prossime ore ad esami specifici per chiarire la gravità del problema. Se il milanista Giroud si candida sin da ora per rimpiazzare il neo Pallone d'oro, il forte timore nel ritiro dei Bleus è che il Mondiale di Benzema possa essere già concluso. Deschamps ha tempo fino a lunedì per comunicare alla Fifa l'eventuale modifica della lista.