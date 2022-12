Non c’è pace per la Francia. A poche ore dalla finale contro l’Argentina, che per i Bleus potrebbe valere uno storico bis Mondiale, preoccupano le condizioni di Olivier Giroud.



ANSIA FINALE - Come riportato dal La Chaine L'Equipe, il canale televisivo del quotidiano sportivo francese, l’attaccante del Milan avrebbe accusato un problema al ginocchio, che in queste ore tiene in allerta lo staff della nazionale di Deschamps. L’indiscrezione, che fin qui non ha trovato riscontro, vedrebbe il tecnico attento sulla situazione del suo "9" per preparare eventuali piani B. Dover sostituire Giroud in una partita così importante potrebbe rivelarsi un gran problema per i transalpini.



PROVE IN ATTACCO - Come riportato da L’Equipe e Rmc Sport, Deschamps in allenamento avrebbe provato anche una formazione alternativa, senza il 9 rossonero. Una formula per cui Kylian Mbappé andrebbe a prendere il posto dell’attaccante, affiancato da Marcus Thuram sulla corsia di sinistra, proprio come visto al termine della partita contro il Marocco. Vedere Giroud in panchina è in Francia più che un’ipotesi per la finale. Ed è un'ipotesi che preoccupa il Milan.