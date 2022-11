Mundo Deportivo lancia una clamorosa indiscrezione: Didier Deschamps non sarà più il commissario tecnico della Francia al termine dei Mondiali. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Federazione francese, campione del Mondo in carica ed attualmente impegnata in Qatar, ha già un principio di accordo totale con Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid, fermo dal giugno 2021, andrebbe così a vivere la sua prima esperienza sulla panchina di una nazionale.