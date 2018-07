Niente Argentina, Brasile, Germania, Spagna. Sarà una finale del Mondiale inedita quella che si disputerà domani allo Stadio Luzhniki di Mosca. Di fronte la Francia, all'ultimo atto per la terza volta e reduce dalla cocente delusione all'Europeo con la sconfitta in finale davanti ai propri tifosi contro il Portogallo nei tempi supplementari, e la Croazia, alla sua prima finale della Coppa del Mondo. Dopo aver superato l'ostacolo Belgio in semifinale, la formazione di Deschamps vuole conquistare per la seconda volta il Mondiale e replicare il 1998, quando superò in semifinale proprio la Croazia. La selezione balcanica va a caccia della rivincita, nella gara in cui gli uomini di Zlatko Dalic possono scrivere la storia con il primo successo in una competizione internazionale. Una sfida tra una squadra giovane ma di grande talento come quella francese e una formata da calciatori nel pieno della maturità calcistica (su tutti Luka Modric, autentico trascinatore della squadra croata).



I PRECEDENTI - La finale, in programma allo Stadio Luzhniki di Mosca, è il sesto confronto nella storia tra Francia e Croazia. Il bilancio è tutto dalla parte dei transalpini, che hanno conquistato ben tre successi e due pareggi nelle precedenti sfide. Il primo (e unico in Coppa del Mondo) tra le due nazionali risale all'8 luglio 1998, quando una doppietta di Lilian Thuram regalò la finale alla Francia nel Mondiale in casa. L'altro incontro ufficiale risale agli Europei del 2004, terminato con il risultato di 2-2, mentre nelle tre amichevoli - nel 1999, 2000 e 2011 - sono arrivate due vittorie dei Blues e un pari.







LE STATISITICHE - Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi, la Croazia ha disputato per ben tre volte i tempi supplementari. 90 minuti in più - ovvero un match - rispetto alla Francia. In due occasioni (Russia e Danimarca) la squadra di Dalic ha avuto la meglio ai calci di rigore, mentre una rete di Mandzukic ha deciso la semifinale contro l'Inghilterra. Esclusi i rigori, la Francia ha perso solo una delle ultime 14 partite nella fase a eliminazione diretta e punta molto su una difesa solida (4 reti subito in 6 partite, con quattro clean sheet) e sulla coppia Griezmann-Mbappé: l'attaccante dell'Atletico Madrid ha realizzato 7 reti nelle ultime 7 presenze in gare a eliminazione, tra Mondiali ed Europei, mentre con tre reti il classe 1998 è il calciatore Under 20 che ha segnato più gol in un Mondiale dai tempi di Pelé (6 nel 1958). Deschamps potrebbe essere il terzo a vincere la Coppa del Mondo da calciatore e commissario tecnico dopo Beckenbauer e Zagallo.



PROBABILI FORMAZIONI



FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. CT: Deschamps.

CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic. CT: Dalic.