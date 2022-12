Didier Deschamps allenerà la Francia fino al 2024. Ossia fino agli Europei che si disputeranno in Germania tra un anno e mezzo. Ne sono sicuri i colleghi de Le Parisien: con la qualificazione alla semifinale del Mondiale in Qatar, il ct si è guadagnato la riconferma. Per buona pace di Zinedine Zidane che da tempo ambisce alla panchina della nazionale francese.