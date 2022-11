La Francia non sostituirà Karim Benzema. Ad annunciarlo è stato il ct dei Bleus, Didier Deschamps, in un'intervista a Téléfoot: "Karim ha accusato un dolore muscolare. Ha una lesione importante e i tempi di recupero sono troppo lunghi. Sarà sostituito? No".



FRANCIA IN 25 - La decisione era nell'aria e si lega anche alla precedente convocazione di un altro attaccante, Kolo Muani, per prendere il posto dell'altro infortunato Christopher Nkunku. La Francia dunque non chiamerà nuovi giocatori per la spedizione in Qatar e disputerà i Mondiali con una rosa 'ridotta' a 25 effettivi: stessa situazione del Senegal, dopo il forfait di Sadio Mané.