Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Danimarca: "Siamo già qualificati, ma non vogliamo aiutare la Danimarca. Il nostro obiettivo è il primo posto del girone, per centrarlo ci andranno bene due risultati su tre, ma non dirò mai e poi mai alla mia squadra di giocare per il pareggio. Meno intensità rispetto alle prime gare? Non farò mai un discorso del genere alla mia squadra. La formazione? Terrò in considerazione diversi fattori: chi ha giocato tanto, chi ha giocato poco, i cartellini... Questo è l'unico momento in cui posso permettermi di preservare qualche giocatore. Anche se ovviamente l'obiettivo è mettere in campo una squadra competitiva. Per me però non ci sono rischi, ho scelto 23 giocatori che credo pronti per giocare anche dall'inizio"