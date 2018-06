Didier Deschamps, ct della Francia, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della partita vinta dai transalpini contro l'Italia per 3-1.



SULLA PARTITA - "Il bilancio e i risultati sono positivi. Potevamo segnare più gol ma l'Italia ha fatto bene. A livello difensivo abbiamo fatto buone cose e abbiamo concluso bene la prima parte della preparazione per il Mondiale, siamo pronti.



SULL'ITALIA - "Sicuramente ancora deve crescere ma ha un gruppo di giovani di qualità. Penso soprattutto a Chiesa che ha fatto molto bene, le qualità ci sono e serve tempo. Noi pensiamo ad altro, dobbiamo giocare il Mondiale, mentre gli azzurri devono ripartire. Ci sono tanti giovani di qualità nell'Italia anche se da voi si attende almeno i venticinque anni per farli giocare con continuità. Sono convinto che Mancini darà tanto alla Nazionale italiana".



SU POGBA - "Valuto il collettivo e la squadra. Tolisso ha giocato bene e anche Pogba anche se ha fatto cose meno buone. In difesa ha dato molto alla squadra e la concorrenza farà molto bene a tutti".