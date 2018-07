Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali contro l'Uruguay."Nel 2014 siamo usciti per mano della Germania, che invece abbiamo eliminato all'Europeo di due anni fa in semifinale. Quello, però, era un altro avversario. Se ogni volta arriviamo nelle fasi a eliminazione diretta dei grandi tornei per nazioni, allora la 'mia' squadra può essere definita competitiva. Questo mi sembra un dato incontrovertibile. L'Uruguay è una squadra sudamericana, molto difficile da affrontare: ci troveremo di fronte avversari solidi e aggressivi. L'Uruguay non è l'Argentina, per noi le difficoltà aumenteranno, anche in relazione alle ambizioni dei nostri avversari".