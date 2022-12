Alla vigilia dell'attesissimo quarto di finale con l'Inghilterra ai Mondiali, parla il ct della Francia, Didier Deschamps.



Il pensiero numero uno è per la stella Kylian Mbappé: "Kylian ha questa capacità di essere in grado di fare la differenza. Anche nell'ultima partita, dove non era al massimo della forma rispetto alle prime due, è stato comunque decisivo. Kylian rimane sempre Kylian, con questa capacità di essere decisivo in ogni momento. Immagino che gli inglesi prenderanno delle contromisure per arginarlo, come hanno fatto i quattro nostri avversari precedenti. La velocità potrà essere il fattore chiave della partita: quando vai veloce, l'avversario ha meno tempo per organizzarsi, anche se ci vuole qualcosa di diverso dalla velocità per segnare".



Sugli avversari: "Questa squadra inglese ha molto successo nelle fasi di transizione, dove ha segnato più della metà dei suoi gol. Ma non ha solo quella qualità, ne ha molte nel gioco ed è anche in grado di segnare da calcio piazzato".



Infine, Deschamps viene interpellato sul suo futuro, dopo le parole del presidente della Federcalcio francese che si è detto pronto a rinnovargli il contratto: "È molto bello quello che ha detto il presidente. Per il resto la mia unica priorità è questo quarto di finale".