Il ct della Francia Didier Deschamps ha presentato in conferenza stampa l'ottavo di finale del Mondiale contro l'Argentina: "Sappiamo che Messi può salire di livello e decidere le partite. Dovremo essere fantastici se vorremo fare strada. L’Argentina si è qualificata nonostante abbia vissuto momenti difficili, è andata oltre i suoi limiti. Messi è Messi, guardate le sue statistiche. Sappiamo che può fare la differenza con poco. L’Argentina costruita su Messi? No. Il suo ruolo simile a quello di Ronaldo per il Brasile del ’98? Sì, la sua influenza è molto simile. Proveremo di fare il massimo, è un giocatore straordinario