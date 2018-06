L'allenatore della Francia Didier Deschamps ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Perù: "E' una squadra con individualità importanti nel reparto offensivo, ma anche con una difesa solida, come confermano i 3 gol subiti nelle ultime 10 partite, 2 dei quali su palla inattiva. Giocheremo entrambi all'attacco, loro hanno assoluto bisogno di vincere e quindi ci vorrà equilibrio. Mbappé? Il suo lavoro è fare gol e fare la differenza, ma deve collaborare anche in fase difensiva".