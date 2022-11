Didier Deschamps, Ct della Francia, ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport del suo futuro. Il tecnico ha un contratto in scadenza con la nazionale transalpina: "Non è un problema, non penso al futuro. Finora non è andata male. Serve adattarsi, evolvere. Motivazione e determinazione sono intatte. Rimango pragmatico e punto a passare il girone. Poi ogni gara sarà una ghigliottina".



SERIE A - "Oggi non ci penso, ma è vero che è un torneo più omogeneo, molto competitivo, con qualche sorpresa in funzione delle difficoltà di certe grandi squadre. Un po’ come la Premier League".