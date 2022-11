Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

La navedella Ong Sos Mediterranée, battente bandiera norvegese e con a bordo 234 persone soccorse in mare nei giorni scorsi, attraccherà venerdì 11 novembre in, più precisamente nel porto di Tolone, nel sud-est del paese.Questo è quanto ha annunciato il Ministro dell’Interno francese, Gerald, che ha proseguito poi attaccando pesantemente il governoe l’Italia, rea di aver sospeso l’accordo sull’accoglienza di 3500 migranti: “È un comportamento che riteniamo incomprensibile, e per questo prenderemo dei provvedimenti a riguardo”.Nella giornata di ieri infatti la nuova presidente del consiglio Giorgiaaveva ribadito l’assoluta legittimità delle scelte prese dal governo italiano, nel rispetto delle convenzioni internazionali.. Inoltre, laha fatto sapere che rafforzerà i controlli alla frontiera di, e che non accoglierà i migranti soccorsi che provengono dalle imbarcazioni umanitarie e che sbarcano in territorio italiano.In particolare, non sono andati giù ai commenti di trionfo con cui il governo italiano ha accompagnato la decisione di far approdare la nave nel porto francese, festeggiando la vittoria della nuova linea dura imposta dal governosugli sbarchi delle navi. Dal canto suo la premier ha ribadito che “a bordo delle navi non ci sono naufraghi ma migranti, saliti nelle acque internazionali a bordo di un’imbarcazione equipaggiata per soccorrerli ed ospitarli”, e punta poi il dito contro i medici che hanno visitato i migranti all’interno delle navi: “è una scelta bizzarra da parte dell’autorità sanitaria che non condividiamo”.Laper ora non ha rilasciato comunicazioni ufficiali, ma in precedenza aveva invitato gli Stati membri a collaborare affinché i migranti della Ocean Viking potessero sbarcare presto “nel luogo sicuro più vicino possibile”, in modo da porre fine alla sofferenza che stanno vivendo le persone a bordo ed evitare la tragedia umanitaria.