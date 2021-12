Ennesimo episodio di disordini negli stadi francesi in questo turbolento anno. Siamo a Parigi, ma non al Parco dei Principi. Al Charlety, casa del Paris FC che affrontava il Lione nei 32esimi di finale in Coppa di Francia, nell'intervallo (risultato del primo tempo: 1-1) partono fumogeni dalle tribune, alcuni tifosi prima scavalcano le transenne entrando a contatto con la tifoserie avversaria, poi costringono le forze dell'ordine ad intervenire e quindi invadono il campo. La ripresa non inizia, e dopo 50 minuti arriva la conferma che la partita è ufficialmente sospesa.