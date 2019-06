Si è aperto con un successo nettissimo il Mondiale della Francia padrona di casa. Le ragazze di Corinne Diacre, infatti, non hanno sentito tremare le gambe durante la gara inaugurale ed hanno spazzato via una Corea del Sud mai davvero in partita. La prima rete, firmata Le Sommer, è arrivata dopo appena nove minuti ed ha subito messo in discesa la partita per le padrone di casa che si sono portate sul 3-0 già nel primo tempo con la doppietta di Renard. Gol finale a cinque dalla fine firmato da Henry. Buona la prima, quindi, per questa Francia, che sogna di alzare la coppa più prestigiosa davanti al proprio pubblico.



Francia-Corea del Sud 4-0



Marcatori: 9' p.t. Le Sommer (F), 35' p.t. Renard (F), 47' p.t. Renard (F), 40' s.t. Henry (F).



FORMAZIONI UFFICIALI:



Francia: Bouhaddi, Torrent, Mbock-Bathy, Renard, Majri, Bussaglia, Thiney, Henry, Cascarino, Diani, Sommer. All.: Corinne Diacre.



Corea del Sud: Kim, Kim Hyeri, Hwang, Kim Doyeon, Jang, Lee, Ji, Cho, Kang, Jung, Lee Geummin. All.: Yoon Deok-yeo