Ultima serata di Nations League. Fra un mese avremo i verdetti definitivi, ma questa sera, allo Stade de France, si terrà il big match tra la Francia campione del mondo e la Germania valida per il gruppo 1 che potrebbe già essere decisiva per la classifica finale del girone.



Da un lato gli uomini di Didier Deschamps potrebbero mettere una seria ipoteca sul primo posto mettendo fra sè e l'Olanda seconda ben 4 punti. Dall'alto ci sono i tedeschi di Joachim Low che, in caso di sconfitta, non solo si avvicinerebbero a grossi passi verso la retrocessione nella Serie B della Nations League, ma porterebbero anche segnare un record negativo storico.